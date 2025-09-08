Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Zusammenstoß beim Überholen

Schlitz. Am Donnerstag (04.09), gegen 13.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Kia-Fahrer aus Schlitz und ein 33-jähriger Mazda-Fahrer ebenfalls aus Schlitz in der genannten Reihenfolge die Salzschlirfer Straße. Im Bereich der Straße "Am Gänsraßen" verlangsamte der Kia-Fahrer seine Geschwindigkeit um nach links in die genannte Straße abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 33-Jährige auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Aus Kurve gerutscht

Schotten. Am Freitag (06.09.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Friedberg mit seinem Kraftrad der Marke KTM die Bundesstraße 276 von Gedern kommend in Richtung Schotten. Im Verlauf einer Kurve verlor der Motorradfahrer, aus ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Kraftrad und rutschte aus der Kurve. Anschließend prallte das Kraftrad gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 1.100 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

HEF

Radfahrer verletzt sich schwer

Schenklengsfeld. Am Samstag (06.09.), gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer aus Ronshausen den Solztalradweg im Bereich der L3171 zwischen Schenklengsfeld und Lampertsfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er hierbei auf die Bankette, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der 77-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (Polizeistation Bad Hersfeld)

