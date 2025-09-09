PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Eichenzell. Unbekannte beschmierten zwischen Freitagnachmittag (05.09.) und Samstagabend (06.09.) auf dem frei zugänglichen Gelände einer Grundschule in der Rhönstraße im Ortsteil Lütter einen Teil der Außenfassade des Gebäudes, eine hölzerne Bank, Gerüstteile und eine Kreissäge mittels neonfarbener Markierungsfarbe. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Petersberg. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (05.09.) und Montagmittag (08.09.) das vordere amtliche Kennzeichen PB-MD 8700 von einem BMW 530 D, der in der Hövelstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

