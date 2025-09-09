POL-OH: Farbschmierereien - Amtliches Kennzeichen gestohlen
Fulda (ots)
Farbschmierereien
Eichenzell. Unbekannte beschmierten zwischen Freitagnachmittag (05.09.) und Samstagabend (06.09.) auf dem frei zugänglichen Gelände einer Grundschule in der Rhönstraße im Ortsteil Lütter einen Teil der Außenfassade des Gebäudes, eine hölzerne Bank, Gerüstteile und eine Kreissäge mittels neonfarbener Markierungsfarbe. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Amtliches Kennzeichen gestohlen
Petersberg. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (05.09.) und Montagmittag (08.09.) das vordere amtliche Kennzeichen PB-MD 8700 von einem BMW 530 D, der in der Hövelstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(PB)
