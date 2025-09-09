POL-OH: Korrektur: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Polizeipräsidium Osthessen

Korrektur: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Der Beifahrer des Skodas war 15 Jahre alt.

Hier die aktualisierte Meldung:

Hosenfeld. Am Dienstag (09.09.), gegen 7 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem 15-jährigen Beifahrer den Radweg zwischen den Ortsteilen Hainzell und Kleinlüder. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei im Bereich einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte daraufhin nach links und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Der Skoda kam schließlich in einem kleinen Bachlauf zum Stehen. Der 19-Jährige Fahrer sowie sein 15-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei leicht und wurden zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

(Marc Leipold)

