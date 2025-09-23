PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher fährt davon

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ludgeristraße;

Unfallzeit: 22.09.2025, 16.20 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ludgeristraße in Heek. Zeugen hatten am Montagnachmittag um 16.20 Uhr einen lauten Knall gehört. Der Flüchtige hatte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand stehenden blauen VW Golf angefahren und an der kompletten Fahrerseite Schäden hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

