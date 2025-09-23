Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher fährt davon

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ludgeristraße;

Unfallzeit: 22.09.2025, 16.20 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ludgeristraße in Heek. Zeugen hatten am Montagnachmittag um 16.20 Uhr einen lauten Knall gehört. Der Flüchtige hatte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand stehenden blauen VW Golf angefahren und an der kompletten Fahrerseite Schäden hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

