Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 22.09.2025, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Heidener Straße in Borken. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers hatte er am Montagnachmittag zuvor einen grauen Mazda angefahren und vorne links beschädigt. Der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

