Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 22.09.2025, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Heidener Straße in Borken. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers hatte er am Montagnachmittag zuvor einen grauen Mazda angefahren und vorne links beschädigt. Der Sachschaden wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell