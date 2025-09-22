Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Maskierte Täter nutzen Übersetzer-App bei Raubüberfall

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Kivitstegge;

Tatzeit: 19.09.2025, 22.10 Uhr;

Auf ungewöhnliche Weise mit ihrem Opfer kommuniziert haben zwei bislang unbekannte Täter bei einem Raubüberfall in Ahaus. Anstatt mit Worten zu sprechen, hielten sie ihrem Opfer ein Smartphone mit einer Übersetzer-App vor - das Display zeigte in deutscher Sprache die Aufforderung an, Geld zu übergeben.

Ein 24-jähriger Mann aus Ahaus war am Freitagabend gegen 22.10 Uhr auf der Kivitstegge unterwegs gewesen; er schob dabei sein Pedelec. In Höhe des Zugangs zum Lehrerparkplatz des Berufskollegs standen ihm plötzlich zwei maskierte Männer gegenüber. Die beiden ergriffen den Ahauser an der Jacke und drückten ihn gegen einen Zaun. Einer der Täter hielt ihm ein Messer an den Hals. Der zweite zeigte dem Opfer das Mobiltelefon, auf dessen Bildschirm neben der Geldforderung auch eine Drohung stand. Anschließend griff einer der Täter in die Jackentasche des Opfers und entwendete dessen Portemonnaie. Während des Überfalls sprachen die Unbekannten kein Wort. Sie flüchteten anschließend über das Gelände des Berufskollegs in Richtung Fuestingstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, jeweils circa 180 cm groß, beide maskiert mit Sturmhauben, beide mit schwarzen Handschuhen und dunkler Kleidung.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell