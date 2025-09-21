PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Beim Wenden überholenden Motorradfahrer gestreift

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße;

Unfallzeit: 20.09.2025, 12.15 Uhr;

Am Samstagmittag erlitt ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Isselburg nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen bei einem Unfall auf der Anholter Straße. Er hatte die Anholter Straße von Vehlingen kommend in Richtung Anholt befahren. Nach dem Ortausgang Vehlingen wollte er zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Beim Überholen streifte er den vorausfahrenden Wagen einer 31-jährigen Autofahrerin aus Reken. Diese hatte mit ihrem Fahrzeug in dem Moment wenden wollen. Rettungskräfte brachten den verletzten Motorradfahrer in ein Bocholter Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Transport beider Fahrzeuge. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

