Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Dorstener Straße;

Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 22.00 Uhr, und 20.09.2025, 09.00 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Dorstener Straße in Groß Reken ein. Sie beschädigten ein Fenster und stiegen ein. Im Inneren zeugten durchwühlte Schränke vom Vorgehen der Täter. Es steht derzeit nicht fest, ob sie etwas entwendeten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

