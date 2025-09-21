POL-BOR: Reken - Einbruch in Einfamilienhaus
Reken (ots)
Tatort: Groß Reken, Dorstener Straße;
Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 22.00 Uhr, und 20.09.2025, 09.00 Uhr;
Unbekannte drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Dorstener Straße in Groß Reken ein. Sie beschädigten ein Fenster und stiegen ein. Im Inneren zeugten durchwühlte Schränke vom Vorgehen der Täter. Es steht derzeit nicht fest, ob sie etwas entwendeten.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)
