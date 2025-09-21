Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße;

Tatzeit: zwischen 20.09.2025, 07.00 Uhr, und 20.09.2025, 10.45 Uhr;

Am Samstagvormittag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fabrikstraße ein. Sie hatten die Wohnungstür aufgehebelt und die Wohnung betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell