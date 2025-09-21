PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße;

Tatzeit: zwischen 20.09.2025, 07.00 Uhr, und 20.09.2025, 10.45 Uhr;

Am Samstagvormittag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fabrikstraße ein. Sie hatten die Wohnungstür aufgehebelt und die Wohnung betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

