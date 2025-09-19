Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Bild-Infos

Download

Bocholt (ots)

Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Sexualstraftäter!

Alle Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/180966

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I Borken unter Tel. (02861) 9000.(pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell