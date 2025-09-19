POL-BOR: Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild
Bocholt (ots)
Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild
Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Sexualstraftäter!
Alle Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/180966
Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I Borken unter Tel. (02861) 9000.(pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
