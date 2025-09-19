PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Bocholt (ots)

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Sexualstraftäter!

Alle Informationen und das Bild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/180966

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I Borken unter Tel. (02861) 9000.(pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

  • 19.09.2025 – 13:42

