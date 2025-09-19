POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden Stampfer
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;
Tatzeit: zwischen 18.09.2025, 15.00 Uhr, und 19.09.2025, 07.00 Uhr;
Einen Elektro-Stampfer von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter an der Uhlandstraße in Bocholt. Der Tatzeitraum lag zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Der Wert des Stampfers wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)
