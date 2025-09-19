PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden Stampfer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: zwischen 18.09.2025, 15.00 Uhr, und 19.09.2025, 07.00 Uhr;

Einen Elektro-Stampfer von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter an der Uhlandstraße in Bocholt. Der Tatzeitraum lag zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Der Wert des Stampfers wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

