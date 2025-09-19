Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden Stampfer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße;

Tatzeit: zwischen 18.09.2025, 15.00 Uhr, und 19.09.2025, 07.00 Uhr;

Einen Elektro-Stampfer von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter an der Uhlandstraße in Bocholt. Der Tatzeitraum lag zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Der Wert des Stampfers wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell