Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebstahl eines Kfz

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Harwick;

Tatzeit: zwischen 16.09.2025, 11.00 Uhr und 17.09.2025, 11.30 Uhr;

Einen schwarzen Kia gestohlen haben unbekannte Täter in Gescher. Das Auto stand zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Wohnmobilparks an der Straße Harwick, als sich die Tat ereignete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

