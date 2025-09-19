PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Domhof;

Unfallzeit: 18.09.2025, zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr;

Nach einem Unfall davon gefahren ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Der graue VW Passat stand am Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage am Domhof. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

