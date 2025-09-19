POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Domhof;
Unfallzeit: 18.09.2025, zwischen 13.00 Uhr und 17.15 Uhr;
Nach einem Unfall davon gefahren ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Der graue VW Passat stand am Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage am Domhof. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
