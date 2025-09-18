PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Diebstahl aus drei Firmenfahrzeugen

Heek-Nienborg (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Heydenstraße, Meteler Straße, Schützenstraße;

Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 17.00 Uhr, und 18.09.2025, 10.30 Uhr;

In einen Firmenwagen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag an der Heydenstraße in Heek-Nienborg. Die Einbrecher machten sich gewaltsam am Schloss zu schaffen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverse Werkzeuge. In der Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Firmenfahrzeug in der Meteler Straße. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Dort entwendeten sie Werkzeuge und einen Kanister Diesel. An der Schützenstraße wurden ebenfalls mehrere Arbeitsgeräte aus einem Firmenwagen entwendet. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise das verschlossene Auto, welches auf einer Hofeinfahrt stand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

