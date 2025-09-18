Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Kettelerstraße;

Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 17.15 Uhr, und 18.09.2025, 06.30 Uhr;

Eine Baumaschine aus einem Firmenfahrzeug gestohlen haben Unbekannte in Ahaus-Ottenstein. In der Nacht zu Donnerstag stand der Sprinter auf einer Auffahrt in der Kettelerstraße. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt über eine eingeschlagene Scheibe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell