PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Kettelerstraße;

Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 17.15 Uhr, und 18.09.2025, 06.30 Uhr;

Eine Baumaschine aus einem Firmenfahrzeug gestohlen haben Unbekannte in Ahaus-Ottenstein. In der Nacht zu Donnerstag stand der Sprinter auf einer Auffahrt in der Kettelerstraße. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt über eine eingeschlagene Scheibe.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:42

    POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Bäckerei

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Borkener Straße; Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 18.30 Uhr, und 18.09.2025, 05.50 Uhr; In eine Bäckerei eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Borkener Straße in Burlo. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Die Einbrecher entwendeten Geld. ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:57

    POL-BOR: Gronau - Diebstahl eines Pkw

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Pumpenstraße; ´ Tatzeit: 17.09.2025, zwischen 19.05 Uhr und 19.15 Uhr; Einen grauen VW Golf Plus gestohlen haben unbekannte Täter in Gronau. Das Auto stand am Mittwochabend mit offenem Fenster und laufendem Motor am Straßenrand der Pumpenstraße. Diese Gelegenheit nutzen die Täter und entwendeten den Wagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren