PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Bäckerei

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 18.30 Uhr, und 18.09.2025, 05.50 Uhr;

In eine Bäckerei eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Borkener Straße in Burlo. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Die Einbrecher entwendeten Geld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:57

    POL-BOR: Gronau - Diebstahl eines Pkw

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Pumpenstraße; ´ Tatzeit: 17.09.2025, zwischen 19.05 Uhr und 19.15 Uhr; Einen grauen VW Golf Plus gestohlen haben unbekannte Täter in Gronau. Das Auto stand am Mittwochabend mit offenem Fenster und laufendem Motor am Straßenrand der Pumpenstraße. Diese Gelegenheit nutzen die Täter und entwendeten den Wagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:50

    POL-BOR: Gronau - Nach Unfall davongefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 17.09.2025, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr; Einen gelben Mitsubishi Space Star angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto hatte am Mittwochnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Ochtruper Straße gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten rechts an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren