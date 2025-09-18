Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Bäckerei

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 18.30 Uhr, und 18.09.2025, 05.50 Uhr;

In eine Bäckerei eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Borkener Straße in Burlo. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Die Einbrecher entwendeten Geld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell