Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahndung nach vermisster Person

POL-BOR: Bocholt - Fahndung nach vermisster Person
Bocholt (ots)

Vermisst wird seit vergangenem Freitag ein 46-jähriger Mann in Bocholt (siehe Foto). Zuletzt hatte er sich im häuslichen Umfeld aufgehalten. Der Vermisste ist etwa 1,85m groß und schlank. Er hat eine graue Kurzhaarfrisur. Möglicherweise befindet sich die Person in hilfloser Lage. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß unterwegs.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes über die Notrufnummer 110. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 18.09.2025 – 11:57

    POL-BOR: Gronau - Diebstahl eines Pkw

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Pumpenstraße; ´ Tatzeit: 17.09.2025, zwischen 19.05 Uhr und 19.15 Uhr; Einen grauen VW Golf Plus gestohlen haben unbekannte Täter in Gronau. Das Auto stand am Mittwochabend mit offenem Fenster und laufendem Motor am Straßenrand der Pumpenstraße. Diese Gelegenheit nutzen die Täter und entwendeten den Wagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:50

    POL-BOR: Gronau - Nach Unfall davongefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 17.09.2025, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr; Einen gelben Mitsubishi Space Star angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto hatte am Mittwochnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Ochtruper Straße gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten rechts an der ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:24

    POL-BOR: Bocholt - Auto vermutlich in Brand gesetzt

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kronenstraße; Tatzeit: 18.09.2025, 01.10 Uhr; In der Nacht zum Donnerstag hörten Zeugen gegen 01.10 Uhr Geräusche vor ihrem Haus an der Kronenstraße. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie ein Auto mit Anhänger in Flammen stehen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Bei deren Eintreffen war das Feuer auf einen weiteren Pkw übergesprungen und hatte Teile der angrenzenden Hausfassade in ...

    mehr
