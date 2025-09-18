Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahndung nach vermisster Person

Bild-Infos

Download

Bocholt (ots)

Vermisst wird seit vergangenem Freitag ein 46-jähriger Mann in Bocholt (siehe Foto). Zuletzt hatte er sich im häuslichen Umfeld aufgehalten. Der Vermisste ist etwa 1,85m groß und schlank. Er hat eine graue Kurzhaarfrisur. Möglicherweise befindet sich die Person in hilfloser Lage. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß unterwegs.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes über die Notrufnummer 110. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell