Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 17.09.2025, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr;

Einen gelben Mitsubishi Space Star angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto hatte am Mittwochnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Ochtruper Straße gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

