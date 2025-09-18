POL-BOR: Gronau - Nach Unfall davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;
Unfallzeit: 17.09.2025, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr;
Einen gelben Mitsubishi Space Star angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto hatte am Mittwochnachmittag zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Ochtruper Straße gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
