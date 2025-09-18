POL-BOR: Gronau - Diebstahl eines Pkw
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Pumpenstraße; ´
Tatzeit: 17.09.2025, zwischen 19.05 Uhr und 19.15 Uhr;
Einen grauen VW Golf Plus gestohlen haben unbekannte Täter in Gronau. Das Auto stand am Mittwochabend mit offenem Fenster und laufendem Motor am Straßenrand der Pumpenstraße. Diese Gelegenheit nutzen die Täter und entwendeten den Wagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (ts)
