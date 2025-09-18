PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Rohbau

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Heerweg;

Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 16.00 Uhr, und 18.09.2025, 07.30 Uhr;

In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Heerweg in Gronau. Die Unbekannten machten sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam an zwei Türen von Technikräumen zu schaffen. Sie entwendeten diverse Geräte und Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

