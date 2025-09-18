POL-BOR: Gronau - Einbruch in Rohbau
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Heerweg;
Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 16.00 Uhr, und 18.09.2025, 07.30 Uhr;
In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Heerweg in Gronau. Die Unbekannten machten sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam an zwei Türen von Technikräumen zu schaffen. Sie entwendeten diverse Geräte und Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (ts)
