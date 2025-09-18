POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Werkzeug entwendet
Ahaus-Ottenstein (ots)
Tatort: Ahaus-Ottenstein, Brambrink;
Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 16.00 Uhr, und 18.09.2025, 06.45 Uhr;
In einen Firmenwagen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in Ahaus-Ottenstein. Die Einbrecher öffnetet auf bislang unbekannte Weise das verschlossene Auto am Brambrink. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)
