Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Spendenscheck an Kinderhospiz Löwenherz übergeben

Lingen (ots)

Im Rahmen des Motorradfahrerstammtischs am Donnerstagabend überreichten Vertreterinnen und Vertreter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, der Verkehrswacht Lingen, der Polizei NRW sowie der Johanniter Unfallhilfe feierlich einen Spendenscheck an das Kinderhospiz Löwenherz. Die Spenden in Höhe von ursprünglich 1270 Euro wurden im Zuge der diesjährigen PoliTour 2025 gesammelt. Martin Gerenkamp, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Lingen, rundete den Betrag spontan und großzügig auf 1500 Euro auf. Die PoliTour, eine gemeinsame Initiative der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, der Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Verkehrswacht Lingen, fand am Sonntag, den 29. Juni 2025, erstmals statt - mit durchschlagendem Erfolg: 120 Motorradfahrerinnen und -fahrer aus der Region nahmen teil, die Tour war im Vorfeld vollständig ausgebucht. Unter dem Motto "Sicher unterwegs auf zwei Rädern" starteten die Gruppen an sechs verschiedenen Orten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ziel war eine zentrale Abschlussveranstaltung mit praktischen Fahrübungen in Spelle. Neben sicherheitsrelevanten Vorträgen und technischen Demonstrationen wurden während der Tour auch Spenden für den guten Zweck gesammelt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen - und wurde nun im Beisein zahlreicher Gäste beim Stammtisch offiziell an die Einrichtung übergeben, die sich für schwerstkranke Kinder und ihre Familien engagiert. Michael Massel und Christoph Brinker vom Kinderhospiz Löwenherz nahmen den Spendenscheck entgegen und bedankten sich herzlich bei allen Beteiligten und Spenderinnen und Spendern für die großzügige Unterstützung. Die Polizei dankt allen ebenfalls Spenderinnen und Spendern, den Teilnehmenden der PoliTour sowie allen Unterstützenden für ihr Engagement. Der Motorradfahrerstammtisch findet von April bis Oktober an jedem ersten Donnerstag im Monat statt. Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz der Firma Dralon, Darmer Esch 75 in Lingen. Alle Interessierten - ob mit oder ohne Motorrad - sind ohne vorherige Anmeldung herzlich willkommen!

