POL-EL: Wilsum - Brand im Entsorgungszentrum

Papenburg (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gutshofstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken mit seinem Pkw gegen einen abgestellten schwarzen BMW 1er. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die ...

