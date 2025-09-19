PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Cabrioverdeck aufgeschnitten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Rotering;

Tatzeit: 18.09.2025, zwischen 13.10 Uhr und 13.25 Uhr;

Ein Cabrioverdeck aufgeschnitten und eine Jacke entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der schwarze VW Golf stand Donnerstagmittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Die Diebe machten sich am Dach zu schaffen, öffneten daraufhin die Autotür und nahmen eine Jacke mit. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:46

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Diebstahl aus drei Firmenfahrzeugen

    Heek-Nienborg (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Heydenstraße, Meteler Straße, Schützenstraße; Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 17.00 Uhr, und 18.09.2025, 10.30 Uhr; In einen Firmenwagen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag an der Heydenstraße in Heek-Nienborg. Die Einbrecher machten sich gewaltsam am Schloss zu schaffen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverse Werkzeuge. In der Nacht ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:46

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Rohbau

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Heerweg; Tatzeit: zwischen 17.09.2025, 16.00 Uhr, und 18.09.2025, 07.30 Uhr; In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Heerweg in Gronau. Die Unbekannten machten sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gewaltsam an zwei Türen von Technikräumen zu schaffen. Sie entwendeten diverse Geräte und Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren