POL-BOR: Ahaus - Cabrioverdeck aufgeschnitten
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Rotering;
Tatzeit: 18.09.2025, zwischen 13.10 Uhr und 13.25 Uhr;
Ein Cabrioverdeck aufgeschnitten und eine Jacke entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Der schwarze VW Golf stand Donnerstagmittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Die Diebe machten sich am Dach zu schaffen, öffneten daraufhin die Autotür und nahmen eine Jacke mit. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell