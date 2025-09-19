PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer fährt nach Unfall mit E-Scooter weiter

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, An der Königsmühle;

Unfallzeit: 18.09.2025, 16.40 Uhr;

Nach einem Unfall mit einem E-Roller weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr beabsichtigte der Unbekannte vom Gelände der Jet-Tankstelle an der Straße An der Königsmühle nach rechts abzubiegen. Dabei beachtete er nicht einen von rechts kommenden 25-jährigen Bocholter, der mit seinem E-Roller auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Der Bocholter musste stark abbremsen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Uhlandstraße fort. Es steht nicht fest, ob dieser den Sturz des 25-Jährigen bemerkte. Bei dem Pkw könnte es sich um einen grau-schwarzen Mazda gehandelt haben.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Sie bitte insbesondere den Fahrer des genannten Pkw, sich beim Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

