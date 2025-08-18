Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508074

Bild-Infos

Download

Velbert / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Montag, 11. August 2025, gegen 11 Uhr, bis Samstag, 16. August 2025, gegen 9:15 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Ibacher Mühle in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden zwei Designerlampen gestohlen.

In der Nacht auf Montag, 18. August 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 3:10 Uhr in einen Imbiss an der Friedrichstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstag, 14. August 2025, gegen 12 Uhr, bis Sonntag, 17. August 2025, gegen 12 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet nördlich des Ratinger Waldsees in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde hochwertiger Schmuck gestohlen.

In der Zeit von Mittwoch, 13. August 2025, gegen 12 Uhr, bis Samstag, 16. August 2025, gegen 13 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Bechemer Straße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell