Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge schlägt Einbrecher in die Flucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Unfallzeit: 19.09.2025, 04.10 Uhr;

Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat ein aufmerksamer Zeuge an der Kurfürstenstraße in Bocholt. Gegen 04.10 Uhr wurde der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kurfürstenstraße durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als er die Wohnungstür öffnete, sah er an der gegenüberliegenden Wohnung einen Mann stehen, der mit einer langen Stange die Tür aufzuhebeln versuchte. Durch den Zeugen offenbar überrascht, ergriff dieser die Flucht und rannte aus dem Haus. An der Tür entstand Sachschaden. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 m bis 1,85 m groß und zirka 25 bis 30 Jahre alt. Der Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover und führte eine lange Stange mit sich.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

