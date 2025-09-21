Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Doppelhaushälfte

Isselburg-Werth (ots)

Tatort: Isselburg-Werth, Neuer Wall;

Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 15.00 Uhr, und 20.09.2025, 19.30 Uhr;

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 19.30 Uhr, gewaltsam in ein Haus an der Straße "Neuer Wall" in Isselburg-Werth ein. Sie hatten eine zum Garten gelegene Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume im Inneren betreten und durchsucht. Geöffnete und durchwühlte Schubladen und Schränke zeugten vom Vorgehen der Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

