PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Doppelhaushälfte

Isselburg-Werth (ots)

Tatort: Isselburg-Werth, Neuer Wall;

Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 15.00 Uhr, und 20.09.2025, 19.30 Uhr;

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 19.30 Uhr, gewaltsam in ein Haus an der Straße "Neuer Wall" in Isselburg-Werth ein. Sie hatten eine zum Garten gelegene Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume im Inneren betreten und durchsucht. Geöffnete und durchwühlte Schubladen und Schränke zeugten vom Vorgehen der Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 13:32

    POL-BOR: Gescher - Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Fabrikstraße; Tatzeit: zwischen 20.09.2025, 07.00 Uhr, und 20.09.2025, 10.45 Uhr; Am Samstagvormittag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fabrikstraße ein. Sie hatten die Wohnungstür aufgehebelt und die Wohnung betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:42

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden Stampfer

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Uhlandstraße; Tatzeit: zwischen 18.09.2025, 15.00 Uhr, und 19.09.2025, 07.00 Uhr; Einen Elektro-Stampfer von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter an der Uhlandstraße in Bocholt. Der Tatzeitraum lag zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Der Wert des Stampfers wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Bocholt, Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren