Polizei Münster

POL-MS: 28-Jähriger am Berliner Platz attackiert - Zwei Männer in Gewahrsam

Münster (ots)

In der Nacht auf Samstag (7.6., 2:52 Uhr) haben zwei Männer einen 28-jährigen Mann körperlich attackiert. Einer der Tatverdächtigen wurde erst wenige Stunden zuvor bei der Bundespolizei entlassen.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es auf dem Berliner Platz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Aus bislang ungeklärten Gründen wandten sich die Tatverdächtigen nach einiger Zeit von der Gruppe ab und griffen unvermittelt einen 28-jährigen Mann aus Bünde an. Nachdem dieser fliehen konnte, machte er einen Streifenwagen auf den Vorfall aufmerksam. Die Täter flüchteten daraufhin. Die Beamten nahmen kurze Zeit später in Tatortnähe einen 23-jährigen und einen 24-jährigen Tatverdächtigen mit russischer Staatsbürgerschaft in Gewahrsam. Beide Männer traten stark alkoholisiert und aggressiv auf. Der 23-Jährige war bereits wenige Stunden zuvor im Bahnhofsbereich in Erscheinung getreten, als er gegen einen Beamten der Bundespolizei körperlichen Widerstand geleistet hatte. Beide erwarten nun Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell