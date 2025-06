Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Kiosk an der Warendorfer Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen (09.06., 05:20 Uhr) in einen Kiosk an der Warendorfer Straße eingebrochen.

Zeugen bemerkten am frühen Morgen das Klirren einer Glasscheibe und stellten fest, dass die Scheibe des Kiosks eingeschlagen war. Zwei Täter flüchteten unerkannt.

Beide Unbekannten sollen Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren sein und circa 170 bis 175 cm groß sein. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von beiden soll eine gelbe Tasche mit sich geführt haben, der andere habe hellen Pelz an der Kapuze seiner dunklen Oberbekleidung gehabt.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

