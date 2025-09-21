Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw nach Auffahrunfall in Gegenverkehr geschleudert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 20.09.2025, 16.25 Uhr;

Am Samstagnachmittag schleuderte gegen 16.25 Uhr nach einem Auffahrunfall ein Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Gronau hatte die Enscheder Straße in Richtung Grenze befahren und wollte nach links in die Straße "Grüner Weg" abbiegen. Sie bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein nachfolgender 84-jähriger Autofahrer aus Gronau fuhr auf den Wagen der 50-Jährigen auf und schleuderte deren Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 48-jährigen Autofahrerin aus Deventer (NL). Deren 11-jährige Beifahrerin aus Deventer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort ambulant behandelt. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Gronauer Krankenhaus gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell