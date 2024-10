Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche Schockanrufe mit selber Masche- Polizei warnt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute kommt es in Eberbach vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen die Täter versuchen, ihre Opfer durch das Vortäuschen falscher Tatsachen um ihr Erspartes und Schmuck zu bringen. Die Betrüger geben vor, dass ein Bekannter oder Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Nur durch die Zahlung einer Kaution lasse sich eine Haftstrafe des Bekannten bzw. Angehörigen abwenden.

Bislang erkannten die Betroffenen die Masche rechtzeitig und beendeten das Telefongespräch, sodass es zu keinem Vermögensschaden gekommen ist.

Hier einige Tipps der Polizei:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann finden Sie hier:https://www.polizei-beratung.de/themen-und tipps/betrug/betrug- durch-falsche-polizisten

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell