Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bernsmannskamp;

Unfallzeit: 19.09.2025, 21.35 Uhr;

Am Freitagabend informierten Ersthelfer telefonisch die Rettungsleitstelle und berichteten von einem gestürzten und bewusstlosen Zweiradfahrer. Ein Ersthelfer hatte ein Geräusch (Knall) gehört und kurze Zeit später einen Mann mit einem Rad am Boden liegend vorgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein 47-jähriger Mann aus Ahaus mit seinem Pedelec in einem Kurvenbereich der Straße "Bernsmannskamp" aus bislang ungeklärter Ursache. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Im Krankenhaus bemerkten die Beamten, dass der Ahauser unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Ein Arzt entnahm ihm Blutproben, um einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Es steht derzeit nicht fest, ob ein Konsum tatsächlich unfallursächlich war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell