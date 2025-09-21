PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bernsmannskamp;

Unfallzeit: 19.09.2025, 21.35 Uhr;

Am Freitagabend informierten Ersthelfer telefonisch die Rettungsleitstelle und berichteten von einem gestürzten und bewusstlosen Zweiradfahrer. Ein Ersthelfer hatte ein Geräusch (Knall) gehört und kurze Zeit später einen Mann mit einem Rad am Boden liegend vorgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein 47-jähriger Mann aus Ahaus mit seinem Pedelec in einem Kurvenbereich der Straße "Bernsmannskamp" aus bislang ungeklärter Ursache. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Im Krankenhaus bemerkten die Beamten, dass der Ahauser unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Ein Arzt entnahm ihm Blutproben, um einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Es steht derzeit nicht fest, ob ein Konsum tatsächlich unfallursächlich war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

