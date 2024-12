Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten - Frau in Krankenhaus tödlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2024:

Bad Zwesten

Frau in Krankenhaus tödlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Eine 50-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde am gestrigen Nachmittag in einem Krankenhaus in Bad Zwesten tödlich verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte bereits im Laufe der Nacht durch die Polizei festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Täter am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Krankenhaus in Bad Zwesten. Dort verletzte er eine 50-jährige Mitarbeiterin des Krankenhauses mittels einer mitgeführten Armbrust so schwer, dass diese trotz sofortiger medizinischer Versorgung vor Ort verstarb.

Der Täter war im Anschluss an die Tat unmittelbar vom Tatort geflüchtet, woraufhin die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet hatte. Aufgrund erster Ermittlungen konnte ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Passau als Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei noch in der Nacht den 58-jährigen Tatverdächtigen auf einer Autobahnraststätte an der A 3 im Bereich Unterfranken festzunehmen. Hierbei konnte auch entsprechendes Beweismaterial sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Kassel wird am heutigen Tag einen Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten bei dem zuständigen Amtsgericht stellen.

Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern derzeit an und werden durch die Staatsanwaltschaft Kassel sowie die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich mit der Polizei in Homberg/Efze unter der Telefonnummer 05681/774-0 in Verbindung zu setzen.

Dr. Stephan Schwirzer - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel -

Jens Breitenbach - Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder-

