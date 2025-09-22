Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Autohandel

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Dieselstraße;

Tatzeit: 21.09.2025, 04.00 Uhr;

In die Geschäftsräume zweier benachbarter Autohändler eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Dieselstraße in Gronau. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell