Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unbekannte entwenden Stromkabel

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Graf-Zeppelin-Straße;

Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 11.00 Uhr, und 20.09.2025, 07.45 Uhr;

Ein Stromkabel vom Gelände einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Graf-Zeppelin-Straße in Gescher. Die Tatzeit lag zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen. Um auf das Gelände zu gelangen, entfernten die Einbrecher ein Element des Bauzaunes. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell