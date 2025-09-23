Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 22.09.2025, zwischen 07.45 Uhr und 15.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Wessumer Straße in Ahaus. Auf dem Parkplatz eines Discountermarktes hatte er am Montag zwischen 07.45 Uhr und 15.00 Uhr einen schwarzen Citroen C4 angefahren und vorne links beschädigt. Die Schadenshöhe wurde mit mehr als 2.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell