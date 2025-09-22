PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher entwenden Zigaretten

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: 22.09.2025, 01.35 Uhr;

Eine größere Menge Zigaretten entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. In der Nacht zum Montag hebelten die Unbekannten die Hintertür zum Verkaufsraum einer Tankstelle auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie beschädigten mehrere Vitrinen und Schränke und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine Videoaufzeichnung zeigt drei maskierte Täter, die nach der Tat in einem weißen Golf 8 ohne amtliche Kennzeichen in unbekannte Richtung davonfuhren.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:05

    POL-BOR: Ahaus - Maskierte Täter nutzen Übersetzer-App bei Raubüberfall

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Kivitstegge; Tatzeit: 19.09.2025, 22.10 Uhr; Auf ungewöhnliche Weise mit ihrem Opfer kommuniziert haben zwei bislang unbekannte Täter bei einem Raubüberfall in Ahaus. Anstatt mit Worten zu sprechen, hielten sie ihrem Opfer ein Smartphone mit einer Übersetzer-App vor - das Display zeigte in deutscher Sprache die Aufforderung an, Geld zu ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:02

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Autohandel

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Dieselstraße; Tatzeit: 21.09.2025, 04.00 Uhr; In die Geschäftsräume zweier benachbarter Autohändler eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Dieselstraße in Gronau. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:01

    POL-BOR: Gescher - Unbekannte entwenden Stromkabel

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Graf-Zeppelin-Straße; Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 11.00 Uhr, und 20.09.2025, 07.45 Uhr; Ein Stromkabel vom Gelände einer Baustelle entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Graf-Zeppelin-Straße in Gescher. Die Tatzeit lag zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen. Um auf das Gelände zu gelangen, entfernten die Einbrecher ein Element des Bauzaunes. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren