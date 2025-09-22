Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher entwenden Zigaretten

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: 22.09.2025, 01.35 Uhr;

Eine größere Menge Zigaretten entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. In der Nacht zum Montag hebelten die Unbekannten die Hintertür zum Verkaufsraum einer Tankstelle auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie beschädigten mehrere Vitrinen und Schränke und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine Videoaufzeichnung zeigt drei maskierte Täter, die nach der Tat in einem weißen Golf 8 ohne amtliche Kennzeichen in unbekannte Richtung davonfuhren.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell