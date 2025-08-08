Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Findiges Duo mit sechs Beinen: Besondere Anerkennung für Zollhundeteam beim Hauptzollamt Lörrach Auszeichnung der Zollhundeschule der Generalzolldirektion

Bild-Infos

Download

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Für 130 erfolgreiche Einsätze bei der Suche nach Rauschgift konnte Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach, eines seiner Zollhundeteams mit einer Medaille der Zollhundeschule Neuendettelsau ehren. Der siebenjährige Deutsche Schäferhund "Quincy", vierbeiniger Partner des Zweierteams, konnte seit seiner im November 2020 abgeschlossenen Ausbildung zum passiven Rauschgiftspür- und Schutzhund gemeinsam mit seinem Herrchen mehr als 297 Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel auffinden. Zu den größten Aufgriffen des Teams zählen im April 2021 fünfeinhalb Kilogramm Kokain, 15 Kilogramm Amphetamin und rund neun Kilogramm Ecstasy, alles in einem Fahrzeugersatzreifen versteckt. Während einer Lkw-Kontrolle im August 2023 ließ "Quincy" nicht von einer schwarz folierten Palette ab - Treffer: Unter der Verpackung befanden sich mehr als 100 Kilogramm Marihuana. Bei einer Buskontrolle im Dezember 2024 wollte "Quincy" eine Reisetasche nicht aus den Augen lassen - 3.600 Gramm Marihuana versuchte der Besitzer darin zu schmuggeln. Und im Januar 2025 verhalf Quincy seinem Herrchen sowie dessen Kollegen bei der Kontrolle von Paketsendungen zum Auffinden von mehr als elf Kilogramm Marihuana. Passivspürhunde, wie "Quincy", sind unter anderem besonders geeignet, direkt am Menschen eingesetzt zu werden. Werden sie fündig, verharren sie vor dem Menschen oder dem abgesuchten Objekt in starrer Haltung und fixieren es mit den Augen.

Daneben sind die Zollhunde, so auch "Quincy", Stars und Sympathieträger bei vielen öffentlichen Veranstaltungen des Hauptzollamts Lörrach, welches im Aufgabenbereich Kontrollen acht Zollhundeteams im Einsatz hat. Sieben Vierbeiner sind zum Erschnüffeln von Drogen ausgebildet, "Rocky", der Exot in der Truppe, zum kombinierten Tabak- und Bargeldspürhund. Klaus-Dieter Behringer, hauptamtlicher Zollhundetrainer beim Hauptzollamt Lörrach, achtet in regelmäßigen Unterrichtseinheiten darauf, dass die Teams den erforderlichen Leistungsstand halten und weiter ausbauen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell