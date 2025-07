Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Ausbildungs- und Studienberatung des Zolls hält Einzug in den STADTRAUM Offenburg Pop-up-Store vom 28. Juli bis 2. August geöffnet

Kontrolle des privaten Reiseverkehrs, Abfertigung von gewerblichen Wareneinfuhren sowie Internetbestellungen im Ausland, Steuererhebung, Bekämpfung des Waffen- und Drogenschmuggels, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Betriebsprüfung, Ahndung, Vollstreckung - wer weiß eigentlich Bescheid über die Aufgabenvielfalt der Bundeszollverwaltung? Um sich über diese und natürlich über die Ausbildung und das Studium beim Zoll in aller Ausführlichkeit und Ruhe informieren zu können, steht allen Interessierten vom 28. Juli bis 2. August 2025 im STADTRAUM in der Steinstraße 18 in Offenburg ein Pop-up-Store als Anlaufstelle zur Verfügung. Der STADTRAUM, ein ehemaliges Ladengeschäft, ist eine multifunktionale Anlauf-, Vernetzungs- und Beratungsstelle in der Offenburger Innenstadt. Zielgruppen sind Eigentümerinnen und Eigentümer mit Innenstadtimmobilien, bereits bestehende Gewerbetreibende der Innenstadt sowie interessierte Unternehmen, Gründende, Kunst- und Kreativschaffende oder eben auch Behörden, die auf der Suche nach einem Standort in der Innenstadt sind. Durch den Austausch und die Vernetzung der Akteure sollen zukunftsfeste Nutzungen in der Offenburger Innenstadt etabliert, Leerstände vermieden und Synergien für eine lebendige Innenstadt geschaffen werden. Das Projekt STADTRAUM ist ein Angebot der Stadt Offenburg und Teil des Bundesförderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Der Pop-up-Store des Hauptzollamts Lörrach, dessen Bezirk sich von der Schweizer Grenze bis über den Ortenaukreis erstreckt und rund 1.000 Bedienstete an verschiedenen Standorten beschäftigt, wird am Montag, den 28. Juli 2025, um 12:00 Uhr vom Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Herrn Matthias Heuser, gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Hans-Peter Kopp eröffnet. Der Store hält seine Türen dann von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr offen, am Samstag, den 2. August, von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Ebenfalls am Samstag, zwischen 13:00 Uhr und ca. 13:45 Uhr, zeigen Vollzugskräfte des Hauptzollamts auf dem Platz des Offenburger Wochenmarkts, wie sie mit eskalierenden Kontrollsituationen umgehen, auch ein Zollhund wird mit dabei sein. Wer mag, kann sich anschließend in ein Streifenfahrzeug setzen und sich die Ausrüstung der Beamtinnen und Beamten zeigen lassen. "Die Suche nach qualifizierten Nachwuchskräften ist eine Herausforderung, in welche wir viele Ressourcen investieren. Auch besteht leider wenig Kenntnis über das breite und flächendeckende Aufgabenspektrum des Zolls als Sicherheits- und Finanzbehörde. Ich freue mich deshalb sehr, dass uns die Stadt Offenburg für unser Vorhaben eines Pop-up-Stores den schicken STADTRAUM zu sehr fairen Konditionen zur Verfügung stellt", so Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach. Gerne können auch Schulklassen den Store in der letzten Woche vor den Sommerferien gemeinsam aufsuchen. Die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach freut sich über Voranmeldungen (berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de). Fragen zum STADTRAUM selbst sind an die Pressestelle der Stadt Offenburg zu richten (presse@offenburg.de).

