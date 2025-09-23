POL-BOR: Bocholt - In Tagespflege eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Schwertstraße;
Tatzeit: zwischen 22.09.2025, 17.30 Uhr, und 23.09.2025, 07.10 Uhr;
In die Räumlichkeiten einer Tagespflege eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Schwertstraße in Bocholt. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zum Dienstag gewaltsam ein Fenster, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)
