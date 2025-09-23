PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Tagespflege eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwertstraße;

Tatzeit: zwischen 22.09.2025, 17.30 Uhr, und 23.09.2025, 07.10 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Tagespflege eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Schwertstraße in Bocholt. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zum Dienstag gewaltsam ein Fenster, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

