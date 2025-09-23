Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Borken (ots)

Tatort: Borken, Marbecker Straße;

Tatzeit: zwischen 22.09.25, 20.30 Uhr, und 23.09.2025, 06.30 Uhr;

In eine Gaststätte eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Marbecker Straße in Borken. In der Nacht zum Dienstag hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und betraten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten sie Bargeld und ein Laptop.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

