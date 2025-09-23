Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werderstraße;

Unfallzeit: 22.09.2025, 13.45 Uhr;

Den Halter eines beschädigten Fahrzeugs sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Bocholt. Am Montag hatte ein Auto auf der Werderstraße einen parkenden Wagen gestreift und dabei den Außenspiegel angefahren. Bei dem angefahrenen Wagen soll es sich um einen grau lackierten VW Golf Kombi gehandelt haben.

Die Polizei bittet den Geschädigten, Kontakt zum Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell