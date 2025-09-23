PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werderstraße;

Unfallzeit: 22.09.2025, 13.45 Uhr;

Den Halter eines beschädigten Fahrzeugs sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Bocholt. Am Montag hatte ein Auto auf der Werderstraße einen parkenden Wagen gestreift und dabei den Außenspiegel angefahren. Bei dem angefahrenen Wagen soll es sich um einen grau lackierten VW Golf Kombi gehandelt haben.

Die Polizei bittet den Geschädigten, Kontakt zum Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 14:51

    POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 23.09.2025, zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Ochtruper Straße in Gronau. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er am Dienstagmorgen zuvor einen grauen Ford Edge angefahren und hinten links beschädigt. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:50

    POL-BOR: Borken - Einbrecher entwenden hochwertige GPS-Geräte

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, Zum Haselhof; Tatzeit: 23.09.2025, 04.00 Uhr; Hochwertige GPS-Geräte aus zwei Traktoren entwendeten bislang unbekannte Täter an der Straße Zum Haselhof in Borken-Marbeck. Die Unbekannten gingen in die unverschlossene Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Dort brachen sie die Tür eines Büroraumes auf und entwendeten zudem die beiden hochwertigen Geräte. Die Höhe des ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:50

    POL-BOR: Borken - Unbekannte brechen in Gaststätte ein

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Marbecker Straße; Tatzeit: zwischen 22.09.25, 20.30 Uhr, und 23.09.2025, 06.30 Uhr; In eine Gaststätte eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Marbecker Straße in Borken. In der Nacht zum Dienstag hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und betraten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten sie Bargeld und ein Laptop. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren