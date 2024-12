Darmstadt (ots) - Ein Krimineller nutze den engen Körperkontakt zu einer 41-jährigen Frau, um ihr am Donnerstagabend (5.12.) das Portemonnaie zu entwenden. Die Frau war in einem Markt in der Gräfenhäuser Straße einkaufen, als sie der Täter gegen 19.00 Uhr im Kassenbereich anrempelte. Hierbei entnahm er ihr das Portemonnaie aus der Jackentasche und verließ in ...

mehr