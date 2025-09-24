Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Getrackte Hundefigur führt Polizei zum Dieb

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Friedhof;

Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 15.30 Uhr, und 20.09.2025, 15.15 Uhr;

Eine mit einem Tracker versehene Hundefigur führte die Polizei zum vermeintlichen Dieb: Am vergangenen Samstag wurde der Polizei in Gronau der Diebstahl einer Hundefigur angezeigt. Bis dahin unbekannte Täter hatten den "Yorkshire-Terrier" von einem Grab auf dem Gronauer Friedhof entwendet. Da dies bereits zum dritten Mal geschah, hatten die Eigentümer die Porzellanfigur mit einem GPS-Tracker unsichtbar ausgestattet. Bei der Anzeigenaufnahme konnte somit der Aufenthaltsort des Diebesgutes gleich mitgeliefert werden. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten Beamte der Gronauer Kripo am Dienstag die Wohnung des vermeintlichen Diebes. Sie fanden die Figur in einer Fahrradtasche. Damit konfrontiert, gab der Wohnungseigentümer den Diebstahl der Figur zu. Die Beamten stellten diese sicher und übergaben sie an die Eigentümer. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell