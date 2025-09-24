Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannte entwenden Kupferfallrohre

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Im Ortbruch;

Tatzeit: zwischen 22.09.2025, 19.00 Uhr, und 23.09.2025, 13.00 Uhr;

Mehrere Regenfallrohre aus Kupfer von einem Haus entwendet haben bislang unbekannte Diebe an der Straße Im Ortbruch in Rhede. Neben den Rohren ließen die Unbekannten auch die dazugehörigen Befestigungsschellen und acht Messinganschlüsse von Wasserschläuchen mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02872) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell