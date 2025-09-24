POL-BOR: Rhede - Unbekannte entwenden Kupferfallrohre
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Im Ortbruch;
Tatzeit: zwischen 22.09.2025, 19.00 Uhr, und 23.09.2025, 13.00 Uhr;
Mehrere Regenfallrohre aus Kupfer von einem Haus entwendet haben bislang unbekannte Diebe an der Straße Im Ortbruch in Rhede. Neben den Rohren ließen die Unbekannten auch die dazugehörigen Befestigungsschellen und acht Messinganschlüsse von Wasserschläuchen mitgehen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02872) 2990. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell