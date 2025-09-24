PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannte entwenden Kupferfallrohre

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Im Ortbruch;

Tatzeit: zwischen 22.09.2025, 19.00 Uhr, und 23.09.2025, 13.00 Uhr;

Mehrere Regenfallrohre aus Kupfer von einem Haus entwendet haben bislang unbekannte Diebe an der Straße Im Ortbruch in Rhede. Neben den Rohren ließen die Unbekannten auch die dazugehörigen Befestigungsschellen und acht Messinganschlüsse von Wasserschläuchen mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02872) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 12:03

    POL-BOR: Gronau - Polizei sucht Hundehalter nach Unfall

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße; Unfallzeit: 23.09.2025, 06.50 Uhr; Nach dem Unfall mit einem Skateboard-Fahrer entfernte sich ein Unfallbeteiligte von der Gildehauser Straße in Gronau. Am Dienstag gegen 06.50 Uhr befuhr der 17-jährige Jugendliche mit seinem Skateboard den Radweg der Gildehauser Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des evangelischen Friedhofs rannte ein Hund auf den ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:55

    POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Hawerkämpe; Unfallzeit: 22.09.2025, zwischen 06.45 Uhr bis 15.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Hawerkämpe in Borken. Am Montag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand der Hawerkämpe stehenden schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:54

    POL-BOR: Gronau - Getrackte Hundefigur führt Polizei zum Dieb

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Am Friedhof; Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 15.30 Uhr, und 20.09.2025, 15.15 Uhr; Eine mit einem Tracker versehene Hundefigur führte die Polizei zum vermeintlichen Dieb: Am vergangenen Samstag wurde der Polizei in Gronau der Diebstahl einer Hundefigur angezeigt. Bis dahin unbekannte Täter hatten den "Yorkshire-Terrier" von einem Grab auf dem Gronauer Friedhof entwendet. Da dies bereits zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren