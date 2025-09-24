Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei sucht Hundehalter nach Unfall

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 23.09.2025, 06.50 Uhr;

Nach dem Unfall mit einem Skateboard-Fahrer entfernte sich ein Unfallbeteiligte von der Gildehauser Straße in Gronau. Am Dienstag gegen 06.50 Uhr befuhr der 17-jährige Jugendliche mit seinem Skateboard den Radweg der Gildehauser Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des evangelischen Friedhofs rannte ein Hund auf den Jugendlichen zu und sprang ihn an. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Hundehalter entfernte sich in Richtung Innenstadt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell