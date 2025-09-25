PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb versteckt sich in Papiercontainer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 24.09.2025, 16.55 Uhr;

Zwei Tatverdächtige gefasst hat die Polizei nach dem Diebstahl dreier Mobiltelefone in Bocholt. Am Mittwoch betraten die beiden Jugendlichen die Verkaufsräume eines Geschäftes im Einkaufszentrum Arkaden. Einer der beiden riss drei Mobiltelefone aus der Auslage und das Duo flüchtete aus dem Geschäft. Eine Zeugin alarmierte die Polizei und übermittelte die Beschreibung der Täter. Im Zuge der Fahndung fanden die Polizeibeamten in einem Vorgarten auf einen Jugendlichen, auf den die Beschreibung zutraf. Den zweiten Verdächtigen entdeckten die Polizisten in einem Papiercontainer, den sich dieser als Versteck ausgesucht hatte. Auch die drei gestohlenen Handys fanden sich dort. Es klickten die Handschellen und die Täter wurde zur Polizeiwache gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 12:05

    POL-BOR: Vreden - Unfallverursacher fährt davon

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Konrad-Adenauer-Straße; Unfallzeit: zwischen 22.09.2025, 14.00 Uhr, und 23.09.2025, 07.00 Uhr; Vom Unfallort geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Konrad-Adenauer-Straße in Vreden. Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden grauen BMW angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:05

    POL-BOR: Südlohn - Fahrer eines Elektromobils stürzt in Baugrube

    Südlohn (ots) - Unfallort: Südlohn, Wienkamp links; Unfallzeit: 23.09.2025, 15.15 Uhr; Bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten hat ein 79-jähriger Mann aus Stadtlohn. Dieser befuhr am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Elektromobil die Straße Wienkamp links in Südlohn. Aus noch nicht bekannten Gründen fuhr der Stadtlohner in den Bereich einer Baustelle ein und stürzte in die fast drei Meter tiefe Baugrube. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 12:04

    POL-BOR: Rhede - Unbekannte entwenden Kupferfallrohre

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Im Ortbruch; Tatzeit: zwischen 22.09.2025, 19.00 Uhr, und 23.09.2025, 13.00 Uhr; Mehrere Regenfallrohre aus Kupfer von einem Haus entwendet haben bislang unbekannte Diebe an der Straße Im Ortbruch in Rhede. Neben den Rohren ließen die Unbekannten auch die dazugehörigen Befestigungsschellen und acht Messinganschlüsse von Wasserschläuchen mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren