Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Dieb versteckt sich in Papiercontainer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 24.09.2025, 16.55 Uhr;

Zwei Tatverdächtige gefasst hat die Polizei nach dem Diebstahl dreier Mobiltelefone in Bocholt. Am Mittwoch betraten die beiden Jugendlichen die Verkaufsräume eines Geschäftes im Einkaufszentrum Arkaden. Einer der beiden riss drei Mobiltelefone aus der Auslage und das Duo flüchtete aus dem Geschäft. Eine Zeugin alarmierte die Polizei und übermittelte die Beschreibung der Täter. Im Zuge der Fahndung fanden die Polizeibeamten in einem Vorgarten auf einen Jugendlichen, auf den die Beschreibung zutraf. Den zweiten Verdächtigen entdeckten die Polizisten in einem Papiercontainer, den sich dieser als Versteck ausgesucht hatte. Auch die drei gestohlenen Handys fanden sich dort. Es klickten die Handschellen und die Täter wurde zur Polizeiwache gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell