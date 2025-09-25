Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria Veen - In Werkstatt eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Maria Veen, Meisenweg;

Tatzeit: 25.09.2025, 01.00 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Werkstatt eingebrochen sind unbekannte Täter am Meisenweg im Rekener Ortsteil Maria Veen. Die Einbrecher hebelten in der Nacht zum Donnerstag die Tür zu den Büros auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten sie ein Tablet und zwei Rechner.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell