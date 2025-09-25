POL-BOR: Maria Veen - In Werkstatt eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Maria Veen, Meisenweg;
Tatzeit: 25.09.2025, 01.00 Uhr;
In die Räumlichkeiten einer Werkstatt eingebrochen sind unbekannte Täter am Meisenweg im Rekener Ortsteil Maria Veen. Die Einbrecher hebelten in der Nacht zum Donnerstag die Tür zu den Büros auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Angaben entwendeten sie ein Tablet und zwei Rechner.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell