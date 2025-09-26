PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Brandserie in Groß Reken: Unbekannter Täter legt mehrere Feuer

Reken (ots)

Tatort: Groß-Reken, Michaelstraße/Liekstegge/Kirchstraße/Overbergstraße;

Tatzeit: 26.09.2025, zwischen 00.30 Uhr bis 02.55 Uhr;

Mehrere Feuer gelegt hat ein bislang unbekannter Täter in Groß Reken. In der Nacht zum Freitag gegen 00.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zur Michaelstraße gerufen. Einsatzgrund war ein brennendes Kleinkraftrad an der Bushaltestelle "Am Krankenhaus". Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Flammen bereits das angrenzende Wartehäuschen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf die Brandursache lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Gegen 02.50 Uhr ging bei der Leitstelle ein weiterer Notruf ein. Zeugen meldeten auf dem Parkplatz an der Michaelschule einen brennenden Pkw. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte meldeten weitere Zeugen einen brennenden Transporter auf der Kirchstraße und auf der Overbergstraße einen in Flammen stehenden Bücherschrank, der auf einem frei zugänglichen Platz stand. Die hier geschilderten Umstände sprechen für eine vorsätzliche Brandlegung in allen Fällen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

